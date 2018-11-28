ادعم “أخبار اليوم”.. الحملة مستمرة لحماية صوت الإعلام الحر

لازالت حملة “ادعم جريدة أخبار” اليوم مستمرة، إذ تحولت الفكرة التي تشاطرها مجموعة من الأسماء الحقوقية والسياسية في المغرب إلى تطبيق واقعي بشراء الجريدة وإرفاقها بصورة للجريدة أثناء اقتنائها مع هاشتاج #أخبار اليوم كل يوم وحتى لا تتعرض للإفلاس والتوقف.

المتضامنون مع “أخبار اليوم”، التي يقبع مؤسسها توفيق بوعشرين وراء القبضان بسبب تهم خيالية، طالبوا بدعم الجريدة عبر بدعوة الأصدقاء والمعارف لدخول التحدي ومشاركة صور “أخبار اليوم” عبر فيسبوك.

وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، قد أطلقت ابتداء من يوم الاثنين الماضي، حملة لدعم جريدة “أخبار اليوم”، التي تمر من دائقة مالية بسبب قلة الموارد الإشهارية التي نتجت عن اعتقال مدير نشرها السابق ومؤسسها، توفيق بوعشرين، المدان بـ12 سنة ابتدائية، بتهم ثقيلة شجبتها أسماء حقوقية وسياسية وازنة في المغرب.

الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “أخبار اليوم كل يوم” تدعو إلى حملة التضامن مع الجريدة، وذلك عبر اقتنائها بشكل يومي، والاشتراك في الدورية السنوية، التي تمكن القراء من التوصل بالجريدة بشكل يومي.

وكتب المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، على حسابه الخاص في فيسبوك “نظرا للمتابعات والمضايقات التي تتعرض لها الجريدة اليومية أخبار اليوم، الصوت الإعلامي الحر والرصين، وحتى لا تتعرض للإفلاس والتوقف الذي يهددها، وانتصارا للصحافة الحرة بالمغرب، أدعو كل المغاربة الأحرار إلى دعم الجريدة ماديا وذلك بالحرص على اقتناءها يوميا.