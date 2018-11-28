يتواصل في بث مباشر على “فايسبوك” للرد على احتجاجات المسافرين oncf

بعد احتجاجات المسافرين على رفع أثمنة القطار، وتنظيم العشرات منهم وقفة احتجاجية مساء أمس بمحطة المسافرين الدار البيضاء، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن بث تواصلي مباشر لأحد مسؤوليه، مساء اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، للحديث عن تغيير أثمنة القطارات.
وقال المكتب عبر صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”: “تلتقون مع السيدة نصيرة البشاري، رئيسة قسم التسويق، من أجل حديث مباشر على الفايسبوك حول موضوع التغييرات في أثمنة قطارات الخط فاس- الدار البيضاءـ مراكش”.
وقال المكتب إن رئيسة قسم التسويق ستجيب عن أسئلة رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد زوال اليوم ما بين الساعة الثالثة والرابعة مساء.
ونظم المسافرون عبر القطار، مساء أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمحطة القطار الدار البيضاء المسافرين، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤخرا، سواء في ما يتعلق بمواعيد السفر أو الأثمنة أو الحجز المسبق.
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