تألق بونو يعيد إسمه إلى قلعة الأتلتيكو قبل ميركاتو الشتاء

فرض تألق الدولي المغربي، ياسين بونو، حارس فريق خيرونا الإسباني، على مجموعة من أندية “الليغا”، تتبع خطواته، في انتظار تقديم عرض رسمي إلى ناديه، مع افتتاح مرحلة الانقالات الشتوية.

صحيفة “سبورت” قالت إن إدارة أتلتيكو مدريد متشبثة باستعادة حارس الأسود، ومستعدة للتفاوض مع إدارة خيرونا حول العقد الجديد الذي سيربط الطرفين، لقطع الطريق على مجموعة من الأندية المتربصة بخدمات بونو.

وأضاف المصدر ذاته، بأن النادي تابع بالفترة الأخيرة مجموعة من حراس “الليغا”، قبل أن يستقر على استعادة ياسين بونو، بالنظر إلى معرفته الجيدة بالأجواء داخل كثيبة “الروخي بلانكوس”، في انتظار الجلوس لطاولة الحوار مع ممثلي خيرونا,