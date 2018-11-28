ماذا قال كلوب عن صلاح قبل مواجهة سان جيرمان؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن النجم المصري محمد صلاح عشية المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي "لقد عاد محمد صلاح إلى مستواه، ليس من الناحية التهديفية فقط، بل على مستوى اللياقة البدنية، بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها في أيار/مايو الماضي".

وأضاف "من بين جميع الفرق، كان لدينا موسما طويلا نحن وريال مدريد، فقط لأننا لعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أن أغلب النجوم شاركوا في كأس العالم، وهو ما أثر على أداء محمد صلاح".

تابع "تعرض صلاح لإصابة في الكتف، وحصل على أسبوعين أو ثلاثة كراحة، هذا ليس كافيا لمنحك الشفاء بنسبة 100%، كما أن عطلة الثلاثة أسابيع التي حصل عليها اللاعبون في بداية الموسم لم تكن كافية للراحة الكاملة، الجميع كان يشعر أن قدمه لا تزال تعاني من المباريات".

وواصل "بدا واضحا أنه يتعامل لأول مرة مع الكرة، مع أنه سجل 40 هدفا في الموسم، هل من المهم أن تسجل 40 هدفا مجددا؟ بالطبع لا".

أردف المدرب الألماني "بالطبع محمد صلاح لا يزال لاعبا من الطراز العالمي، لا يزال يشكل خطرا على المنافسين، ويمتلك نفس الهدوء أمام المرمى".

وقال "جسمه كان يحتاج للعودة إلى قوته مجددا لتظهر قدراته من جديد، كان واضحا من فترة التوقف الدولية الماضية أنه بدأ في استعادة الحساسية للعب، لقد كان عامل الوقت هو ما يحتاجه" مضيفا "محمد صلاح إنسان، ويحتاج للوقت من أجل أن يكون على ما يرام".

وأوضح كلوب "إذا مررت له في اللحظة المناسبة، ولديه المساحة، سيستطيع التسجيل، هو لديه المهارة لإحراز الأهداف".

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل 6 أهداف في آخر 7 مباريات مع ليفربول ما رفع التفاؤل في قدرة النجم المصري على استعادة مستواه الذي ظهر عليه في الموسم السابق.