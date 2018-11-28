اليوم: مباريات الجولة 5 من مجموعات أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي: المجموعة الأولى 19:55 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – موناكو (فرنسا) 22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – كلوب بروج (بلجيكا) المجموعة الثانية 22:00 بي إس في آيندهوفن (هولندا) – برشلونة (إسبانيا) 22:00 توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – إنتر ميلان (إيطاليا) المجموعة الثالثة 22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – ليفربول (إنجلترا) 22:00 نابولي (إيطاليا) – النجم الأحمر (صربيا) المجموعة الرابعة 19:55 لوكوموتيف موسكو (روسيا) – غلطة سراي (تركيا) 22:00 بورتو (البرتغال) – شالكه 04 (ألمانيا)

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