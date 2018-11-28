وظيفة مشرف/ة البرامج العامة والأبحاث في المتحف الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة:

المسمى الوظيفي: مشرف/ة البرامج العامة والأبحاث

طبيعة العقد: دوام كامل

الدائرة: البحث والمجموعات

التبعية: مديرة المتحف

مكان العمل: المتحف الفلسطيني، بيرزيت

نطاق العمل: البرامج والأنشطة الفكرية المجتمعية والأبحاث الداعمة لها.

المهام والمسؤوليات:

تحت الإشراف المباشر لمدير المتحف، يعمل مشرف البرامج العامة والأبحاث ضمن استراتيجية المتحف، وإجراءاته وسياساته المعتمدة، على تحقيق أهداف المتحف، وتعزيز رؤيته ورسالته، والمتمثلة في تصميم وتنفيذ برامج ومعارض فنية وثقافية وتعلمية، والمساهمة في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها، وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية والأبحاث المبتكرة، من خلال القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

- تطوير خطط البرنامج العام للمتحف الفلسطيني المرتبطة بالمعارض والبرامج الرقمية وغير الرقمية والقائمة على إنتاج ونقل المعرفة.

- تطوير الشراكات مع مؤسسات بحثية وتعليمية محلية وعالمية، لإنتاج برامج مشتركة حسب خطة العمل.

- تطوير برنامج سنوي مكوّن من محاضرات، وإطلاق كتب، وعروض أفلام، وحلقات نقاش، واستكتاب أبحاث، وإقامة مؤتمرات، وإصدار منشورات، بالتنسيق مع دوائر المتحف المختصة.

- تطوير برامج ومشاريع جديدة للمتحف.

- العمل على تحضير ميزانيات سنوية للبرنامج العام وإعداد مشاريع لتمويله، بالتعاون مع الدائرة المالية والإدارية، ودائرة تعبئة الموارد.

- إعداد الملفات وكتابة التقارير، بما فيها تقارير سير العمل (الربعية، نصف السنوية، السنوية)، وإصدار الكتيبات، حسب الحاجة.

- التنسيق مع دائرة البرامج العامة والإنتاج لتطوير الخطة التنفيذية للبرنامج.

- التنسيق مع مشاريع المتحف الرقمية لإقامة نشاطات وفعاليات عامة ومعرفية.

- أداء أيّ مهام أخرى ذات علاقة يُكلف بها من قبل المديرة المباشرة.

نطاق الصلاحيات والإشراف:

- المرؤوسين المباشرين: لا يوجد.

- العلاقات الداخلية: فريق العمل في الدائرة، ودوائر المتحف الأخرى.

- العلاقات الخارجية: المؤسسات الثقافية والفنية، الجامعات والمؤسسات العامة والممولون.

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- ماجستير بحثي وخبرة مهنية في تطوير وتنفيذ البرامج في القطاع الثقافي والأكاديمي.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- القدرة على التواصل الفعّال وإيصال المعلومات.

- القدرة على التنظيم والمحافظة على علاقات تعاون مهنية.

- القدرة على القيام بمهام متعددة والمتابعة والاهتمام بالتفاصيل.

- الإلمام بالتاريخ والثقافة الفلسطينية.

- خبرة مهنية في العمل داخل فلسطين.

السمات الشخصية:

- الإيجابية والانفتاح.

- اللباقة وحسن الاستماع.

- العمل باستقلالية وبالحد الأدنى من الإشراف، والإنتاج بفاعلية.

- العمل بروح الفريق.

- العمل تحت الضغط.

- المبادرة والإبداع.



آخر موعد للتقديم: يوم الجمعة، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018



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