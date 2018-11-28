وظيفة قيّم\ة معارض في المتحف الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة:

شاغر لوظيفة قيّم\ة معارض في المتحف الفلسطينيّ، بالتفاصيل الآتية:

المسمى الوظيفي: قيّم/ة معارض

طبيعة العقد: دوام كامل

الدائرة: البحث والمجموعات

التبعية: مديرة المتحف

مكان العمل: المتحف الفلسطيني، بيرزيت

نطاق العمل: الإدارة والإشراف على معارض المتحف الفلسطيني المختلفة.



المهام والمسؤوليات:

تحت الإشراف المباشر لمديرة المتحف، يعمل قيّم المعارض ضمن استراتيجية المتحف، وإجراءاته وسياساته المعتمدة، على تحقيق أهداف المتحف، وتعزيز رؤيته ورسالته، والمتمثلة في تصميم وتنفيذ برامج ومعارض فنية وثقافية وتعلمية، والمساهمة في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها، وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية والأبحاث المبتكرة، من خلال القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

- وضع رؤية قيِميّة متكاملة لمعارض المتحف، من حيث المفاهيم والمعروضات المختارة وأساليب عرضها، وتطويرها والإشراف على تنفيذها، بما يتماشى مع خطط ورؤية المتحف.

- العمل على تطوير الوثيقة البرامجية لمعارض المتحف.

- العمل على خلق وتطوير أفكار لمعارض جديدة.

- العمل على تحديد وتطوير أفكار لمشاريع ومعارض مشتركة مع متاحف ومؤسسات ثقافية محلية وعالمية.

- العمل على تطوير أفكار لمعارض متنقلة في أماكن مختلفة حول العالم.

- العمل على تطوير وتحضير واستقبال أعمال فنية ومعارض خارجية في المتحف الفلسطيني.

- العمل على تطوير أفكار لمعارض افتراضية.

- القيام بالأبحاث اللازمة لتطوير أفكار المعارض، وإعداد مضمونها ومنشوراتها، والبحث عن فنانين وأصحاب مجموعات أو معروضات، للمشاركة في معارض المتحف.

- تصميم المعارض المختلفة للمتحف مع ذوي الاختصاص من مكاتب التصميم، ومع دائرة البرامج العامة والإنتاج.

- تطوير مفاهيم للنشاطات العامة والتعليمية المرافقة للمعارض بالتنسيق مع دائرة البرامج العامة الإنتاج، وتطوير المادة المكتوبة للجولات الإرشادية.

- تطوير المفاهيم الرئيسية الإعلامية الخاصة بالمعارض بالتنسيق مع وحدة الإعلام.

- التعامل مع المجموعات والأعمال الفنية الخاصة بالمعارض بشكل مؤقت، والتواصل مع أصحاب المجموعات بالتنسيق مع مُسجل المجموعات.

- تحضير مشاريع تمويلية للمعارض، بالتعاون مع الدائرة المالية ودائرة تعبئة الموارد، ودائرة البرامج العامة والإنتاج.

- إدارة طاقم العمل المكون من قيّميين وباحثين.

- أي مهام أخرى تُطلب من المديرة المباشرة بما يخص المعارض.

نطاق الصلاحيات والإشراف:

- المرؤوسون المباشرين: باحثون وقيّمون.

- العلاقات الداخلية: فريق العمل في الدائرة، ودوائر المتحف الأخرى.

- العلاقات الخارجية: المؤسسات الثقافية والفنية والمؤسسات العامة، والفنامون والقيّمون، وأصحاب المجموعات، والممولون.

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- دكتوراه أو ماجستير في العلوم الإنسانية أو الفنون المرئية والجميلة، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إنتاج وإدارة المعارض في المؤسسات الثقافية أو المتاحف.

- خبرة في إنتاج وإدارة المعارض.

- خبرة عملية في تجنيد الأموال.

- القدرة على التواصل مع الفنانين وأصحاب المجموعات.

- مهارات عالية في الكتابة والتواصل.

- القدرة العالية على إدارة فريق المعارض.

- الإلمام بالتاريخ والثقافة الفلسطينية.

- خبرة مهنية في العمل داخل فلسطين.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

السمات الشخصية:

- الإيجابية والانفتاح.

- اللباقة وحسن الاستماع.

- العمل باستقلالية وبالحد الأدنى من الإشراف، والإنتاج بفاعلية.

- العمل بروح الفريق.

- العمل تحت الضغط.

- المبادرة والإبداع.

آخر موعد للتقديم: يوم الجمعة، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

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