قطر مرشحة بقوة لاستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كأس ليبرتادوريس

كشفت تقارير إعلامية صدرت في الأرجنتين اليوم الأربعاء أن قطر تعد أحد الأماكن المرشحة بقوة لاستضافة مباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس المقرر إقامتها الشهر المقبل بين ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.

وقالت الصحيفة أن حظوظ قطر القوية في هذا الصدد ترجع إلى العلاقة المتميزة التي تجمعها باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، وذلك بعد أن تلقى المنتخب القطري دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالإضافة إلى نفوذ شركة الخطوط الجوية القطرية التي أصبحت بدءا من الشهر الما ضي الراعي الرسمي للمنافسات القارية للأندية في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة ميامي الأمريكية مرشحة أيضا لاستضافة هذه المباراة التاريخية والتي يطلق عليها البعض اسم "مباراة القرن"، حيث تتمتع هذه المدينة بقدرة كبيرة من الناحيتين التنظيمية والمالية، مما يؤهلها لاستضافة حدث رياضي ضخم كهذا اللقاء.

وفي مرتبة لاحقة، تظهر مدن أخرى في القارة الأمريكية الجنوبية في قائمة الأماكن المرشحة لاستضافة البطولة مثل أسونسيون، عاصمة باراجواي، وميديين في كولومبيا وبيلو هوريزونتي في البرازيل.