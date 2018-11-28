القاهرة وبلجراد تبحثان افتتاح خط طيران مباشر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م

وزير الخارجية ورئيسة وزراء صربيا

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، رئيسة وزراء صربيا أنا برنابيتش، في ختام زيارته الحالية للعاصمة الصربية بلجراد، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع بين البلدين وآفاق التعاون المنشودة، في ظل الذكرى الـ110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة على الرغبة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية من رفع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية.

وأشار حافظ إلى أن شكري تناول مع رئيسة الوزراء الصربية أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرفع من حجم التبادل التجاري ليتواكب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، واستعرض ما تقوم به الحكومة بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى وأهمية استفادة الشركات الصربية من الفرص المتاحة في هذا الصدد،