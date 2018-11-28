انت الان تتابع مصر تسجل «الأراجوز» على قائمة تراث اليونسكو العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م

الأراجوز

اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، اليوم الأربعاء، قرارا بالإجماع بالموافقة على الملف الذي تقدمت به مصر لإدراج "الأراجوز" على قوائم التراث الثقافي غير المادي للمنظمة، وذلك خلال أعمال دورتها الـ13 التي انطلقت، أول من أمس الإثنين، حيث تعقد اجتماعاتها السنوية لمدة أسبوع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي وإدراج العناصر الثقافية على قوائمها المختلفة، ويأتي هذا التسجيل في إطار الجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارتي الخارجية والثقافة في الفترة الماضية.

وذكر السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس المندوب الدائم لدى اليونسكو، في تصريح له، أن مصر أوضحت خلال مناقشات اللجنة أن الأراجوز يعد شكلا قديما للمسرح في مصر يعتمد على العرائس اليدوية التقليدية، ويتم نقله شفاهة من جيل إلى جيل، مشيرة الى أهمية إدراجه على قائمة التراث الثقافي غير المادي،