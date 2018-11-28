روسيا تنتصر على أمريكا في قضية السلاح والمخدرات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هزيمة جديدة تعرضت لها الولايات المتحدة أمام روسيا، بعد أن رفضت المجر، طلب واشنطن بتسليم 2 من تجار السلاح الروس، الذين حاولوا بيع أسلحة إلى عصابات المخدرات المكسيكية.

وجهت المجر، عضو في الاتحاد الأوروبي والحليفة المقربة من الولايات المتحدة، ضربة جديدة إلى واشنطن، تُضاف إلى سلسلة من الهزائم على الساحة الدولية، حيث رفضت تسليم 2 من تجار الأسلحة الروس وهم فلاديمير ليوبيشين وابنه، إلى الولايات المتحدة، وقررت تسليمهم إلى روسيا بدلاً من ذلك، حيث تتهمه أمريكا بالتعاون مع عصابات المخدرات المكسيكية، ومحاولة بيع أسلحة لهم، حتى يتمكنوا من إسقاط طائرات الهليكوبتر التابعة لأجهزة مكافحة المخدرات الأمريكية، وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا ستحاكمهم أم لا؟

مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلت عن هيذر ناويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها في بيان، يوم الثلاثاء: إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الحكومة المجرية بتسليم ليوبيشين وابنه إلى روسيا". وأضافت ناويرت، أن الولايات المتحدة لديها قضية قوية بنيت بالتعاون مع مسؤولين أمنيين في المجر"، مشيرة

مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلت عن هيذر ناويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها في بيان، يوم الثلاثاء: إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الحكومة المجرية بتسليم ليوبيشين وابنه إلى روسيا". وأضافت ناويرت، أن الولايات المتحدة لديها قضية قوية بنيت بالتعاون مع مسؤولين أمنيين في المجر"، مشيرة إلى أن المجر تعد شريكا وصديقا للولايات المتحدة، ولكن هذا القرار يثير تساؤلات حول التزام المجر بالتعاون في مجال إنفاذ القانون. وظهرت تفاصيل هذه القضية بالتفصيل في وقت سابق من الأسبوع، عندما كشف عدد من الصحفيين المجريين عن نتائج تحقيق استمر لمدة ثلاثة أشهر في القضية. كان تجار السلاح الروس، المقيمين في المجر منذ سنوات، دخلوا في علاقة مع عدد من تجار الكوكايين المكسيكيين، وفقا للتقرير ووثائق المحكمة. خفر السواحل الأمريكي يضبط مخدرات بـ500 مليون دولار وأرادت العصابات المكسيكية الحصول على الأسلحة من أجل أن تدافع عن نفسها ضد هجمات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وفقا لما أخبروا به الروس. وكان تجار السلاح الروس، قد خططوا لبيع بنادق الكلاشينكوف والبنادق الآلية والصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ جو-أرض روسية، ضمن مجموعة أخرى من الأسلحة، وأفادت تقارير أن وسيط تركي التقى التجار الروس في قبرص والمجر. وقال محامون يمثلون تجار السلاح الروس، للصحفيين: إن موكليهم لم يكونوا يعلمون أن عملية الشراء تتم لصالح عصابات المخدرات المكسيكية. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن وثائق المحكمة تظهر أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يعتقدون أن واحدا على الأقل من المتهمين الروس سيتم تسليمهم قريبا، لكن الصحفيين المجريين المتابعين للقضية قالوا: إن "موسكو نجحت في الضغط على بودابست حتى يتم إطلاق سراح الرجلين". هل تلجأ واشنطن إلى «صفقات المهربين» لمنع المهاجرين؟ وأوضح زابولكس باني وهو صحفي استقصائي في صحيفة "ديركت 36" المجرية، "أن قضية ليوبيشين، تتكون من شقين، ينطوي كل منهما على عوامل مختلفة، الشق الأول كان التحقيق السري وعملية وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية التي شارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والسلطات المجرية متمثلة في الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن التعاون كان جيدا جدا، كالعادة، وركَز المجريون على المراقبة، ثم المشاركة في الغارة وعمليات تفتيش المنازل. وأضاف باني "الشق الثاني ظهر عندما وصلت القصة إلى مستوى سياسي، بعد أن أدركت الحكومة المجرية بأنه يتعين عليهم أن يشرحوا للكرملين سبب تسليمهم مواطنين روسيين إلى الولايات المتحدة، خاصة أن موقف روسيا عدواني للغاية في مثل هذه الحالات". وأشارت "نيوزويك" إلى أن رئيس الوزراء المجري المثير للجدل فيكتور أوربان، عمّق علاقات بلاده مع روسيا، في نفس الوقت الذي تصادم فيه مع الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه المتشدد من الهجرة والحملة ضد حرية الصحافة والقضاء. وليست هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها المجر المجرمين المتهمين على الهروب من العدالة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اختفى نيكولا جروفسكي، رئيس وزراء مقدونيا السابق الذي أدين بتهم فساد، قبل يوم واحد من بدء تنفيذ حكم بسجنه، ثم ظهر فجأة في المجر، حيث يزعم المحققون أنه تم تهريبه في سيارة تابعة للسفارة المجرية. بسبب أزمة أوكرانيا.. ترامب قد يلغي اجتماعه مع بوتين وتدرس الحكومة المجرية الآن طلب اللجوء الذي قدمه جروفسكي، وهو ما يراه العديد من المحللين أمرا مثيرا للسخرية، نظرا لآراء أوربان المتشددة المناهضة للهجرة واللجوء.

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