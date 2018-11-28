انت الان تتابع ضبط 15 طن أحشاء حيوانات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، من مداهمة مخزن سلع غذائية غير مرخص بداخله 15 طن أحشاء حيوانات غير صالحة للاستهلاك الأدمى قبل بيعها بالأسواق للمواطنين، والتي يتم فرمها على انها لحوم. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجهيز وتعبئة السلع الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية (الاحشاء الداخلية للحيونات) الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت المعلومات أن تلك الأحشاء من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة تمهيدا لتجهيزهاوإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة بدون أية بيانات لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض غش المستهلكين ومعرضا صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. بتقنين الإجراءات،