البرج.. فيلم نرويجي جسد معاناة الفلسطينين بالأنيميشن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عرض فيلم «البرج» للمخرج النرويجي ماتس جرود فى مهرجان القاهرة السينمائي، الذي جسد «جرود» من خلاله حكايات الفلسطينيين في مخيمات لبنان بالأنيميشن، فاكتشف السبب وراء ذلك.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ م

فى العاصمة اللبنانية بيروت، تعيش «وردي» الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر 11 عاما مع عائلتها فى مخيم للاجئين حيث ولدت، وكان جدها «سيدى» من أوائل من استقروا فى المخيم، بعد طرده من منزله 1948، وفى اليوم الذي يعطيها فيه جدها مفتاح منزله فى الجليل الفلسطينية، تخشي أن يكون قد فقد الأمل فى العودة إلى وطنه يوما ما.. هذه قصة فيلم «البرج» الذي تناولها المخرج النرويجي ماتس جرود بشخصيات كرتونية، وروى من خلالها معاناة الفلسطينيين في الشتات، وحلمهم من أجل العودة لبلدهم الأم.

أنجذب «ماتس» للفيلم لأنه كان يسمع قصص الفلسطينيين المقيمين فى المخيمات من أمه، التي كانت تعمل ممرضة فيها، وتتنقل ما بينها، فتحكي له عنهم وتريه صورهم، وقد أسهمت تلك الحكايات في تكوين شخصية «ماتس» خلال طفولته. ولكى يخرج الفيلم بشكل جيد، ذهب «ماتس» إلى المخيم الذي دارت

أنجذب «ماتس» للفيلم لأنه كان يسمع قصص الفلسطينيين المقيمين فى المخيمات من أمه، التي كانت تعمل ممرضة فيها، وتتنقل ما بينها، فتحكي له عنهم وتريه صورهم، وقد أسهمت تلك الحكايات في تكوين شخصية «ماتس» خلال طفولته. ولكى يخرج الفيلم بشكل جيد، ذهب «ماتس» إلى المخيم الذي دارت فيه أحداث الفيلم وعاش لمدة عام، اختلط بالموجودين، فقد كان حريصا على أن يستمع إلى العائلات والأطفال ليكون صورة صحيحة عنهم، وينقلها للجمهور فى العالم كله، ويقول لهم كيف كانوا يعيشون وسط ظروف الحرب القاسية فى لبنان (الحرب الأهلية اللبنانية)، وليس هذا فقط، بل يجعل الكل يشاهد كم كان هؤلاء الناس مبتسمون وفرحون وظرفاء رغم قسوة أيامهم. ورأى «ماتس» أن الأنيميشن هو الطريقة الأفضل لنقل ما يريد قوله عن المخيمات إلى الجمهور لأنه مثل الشعر يعكس البيئة هناك، كما أن الجرافيك ساعده لينقل الطبيعة والمشاهد القاسية بشكل جيد، فهو يقول "لغة الأنيميشن خلقت لغة تواصل جديدة بين الناس، وفتحت طريق جديد لنقل القضية الفلسطينية، فهناك أفلام كثيرة نقلت تلك القضية بشكل وثائقى، ولكن لأول مرة يقدمها أحد بالأنيميشن"، وتلك الطريقة ساعدته على تجنب مناظر الدم، وجعل الجمهور يتعاطف مع الشخصيات الموجودة دون منظر عنيفة. وقصد «ماتس» وضع صور حقيقية من المخيمات وسط الأنيميشن، لكلى يفكر الجمهور بالقضية الفلسطينية، لأن وجود تلك الصور وسط أحداث الفيلم له تأثير كبير على من يراه، كما أن استخدم اللغة الإنجليزية وفضلها على العربية لأن فريق العمل كله كان أوروبيا، وهو لا يستهدف الجمهور العربى بقدر ما يستهدف الأوروبيين، ويرى أنه من الأسهل أن يتم دبلجته إلى العربية وليس العكس، وبالفعل هناك نسخ مدبلجة من الفيلم باللغات العربية والفرنسية. وعرض الفيلم فى المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين الذي انطلقت فعالياته يوم 20 نوفمبر وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، ويرى «ماتس» أن تواجده فى مهرجان كبير بحجم القاهرة ومسابقة رسمية بفيلم أنيميشن، وسط كل الأعمال الموجودة، هو أمر مهم، لأن الجمهور كان متحمس ليرى الإختلاف الذي قدمه عن القضية الفلسطينية، كما أنه يعتقد أن عرض الفيلم فى القاهرة مهم لأن الشعب المصري مرتبط بالفلسطنيني، والقضية أكثر من أي شعب آخر، ولديهم حساسية من إسرائيل، حتى أنه حكي قصة وقال: «حينما زرت سيناء وجدت أن هناك أحد العاملين أصبعه مقطوع مثل بطل الفيلم». وأختار «ماتس» مخيم برج البراجنة، ليكون رابطا بين ماحدث فى الماضي ومايحدث حاليا، كما أنه سمي الفيلم بـ«البرج» ليدل على اسم المخيم الذي يعيش فيه الفلسطينيون، فهو رمز للصمود. فى النهاية.. الفيلم نال إعجاب من شاهده فى مهرجان القاهرة، وهو مرشح بشدة للفوز بجائزة فى المهرجان، واختيار المخرج للانيميشن كان بالفعل طريقة جيدة للتعبير عما يحدث فى المخيمات وبعيد عن الأعمال الوثائقية المتداولة، وبالتأكيد هي طريقة مبتكرة للتوعية بمعاناة شعب كان ولازال يسعى إلى استعادة حقه المغتصب.

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