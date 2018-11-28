توخيل يستهدف تعطيل ماكينة ليفربول بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ م
أشاد مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل بالدور الكبير الذي لعبه يورجين كلوي في تطوير ماكينة ليفربول، وذلك قبل موقعة الفريقين المرتقبة اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مناصفة مع نابولي مقابل 5 نقاط لباريس سان جيرمان في المركز الثالث والنجم الأحمر بأربع نقاط في ذيل المجموعة، ويعاني الليفر من ضعف المستوى في المباريات الأوروبية التي يخوضها خارج ملعبه، وهو الأمر الذي أمل توخيل في استغلاله، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".
وقال توخيل: "لا أشعر بالمفاجأة من مستوى ليفربول، فيورجين يقدم عملا لا يصدق مع الفريق، هو مدرب رائع، ويمكن ملاحظة ما قدمه مع الليفر في آخر 3 سنوات، فلم يفقد سوى لاعب محوري واحد وهو فيليب كوتينيو، وأنفق الكثير من الأموال من أجل تطوير ماكينة ليفربول لتحمل العمل كل 3 أيام". وأضاف توخيل: "مع ذلك، نشعر بأن
وأضاف توخيل: "مع ذلك، نشعر بأن الفريق يعاني خارج أرضه وهذا ما يتوجب علينا استغلاله، ولكنى على يقين بأن ليفربول سيقدم صورة أفضل من تلك التي قدمها أمام النجم الأحمر الجولة الماضية عندما خسر بهدفين دون رد".
وتابع توخيل: "لا يهم من سيلعب، نشعر من الجانب الذهني أننا الفريق الأفضل، نشعر بالثقة ونمتلك الأسلحة والموهبة والجودة والعقلية المناسبة للفوز بالمباراة وتعطيل ماكينة ليفربول".
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