انت الان تتابع توخيل يستهدف تعطيل ماكينة ليفربول بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ م

أشاد مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل بالدور الكبير الذي لعبه يورجين كلوي في تطوير ماكينة ليفربول، وذلك قبل موقعة الفريقين المرتقبة اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مناصفة مع نابولي مقابل 5 نقاط لباريس سان جيرمان في المركز الثالث والنجم الأحمر بأربع نقاط في ذيل المجموعة، ويعاني الليفر من ضعف المستوى في المباريات الأوروبية التي يخوضها خارج ملعبه، وهو الأمر الذي أمل توخيل في استغلاله، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقال توخيل: "لا أشعر بالمفاجأة من مستوى ليفربول، فيورجين يقدم عملا لا يصدق مع الفريق، هو مدرب رائع، ويمكن ملاحظة ما قدمه مع الليفر في آخر 3 سنوات، فلم يفقد سوى لاعب محوري واحد وهو فيليب كوتينيو، وأنفق الكثير من الأموال من أجل تطوير ماكينة ليفربول لتحمل العمل كل 3 أيام". وأضاف توخيل: "مع ذلك، نشعر بأن