انت الان تتابع «غسيل الأموال» يضع ظريف تحت مقصلة البرلمان الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حسن روحاني دعم تصريحات جواد ظريف حول غسل الأموال قائلا: "لماذا نتقاتل فيما بيننا على قضايا واضحة؟ العالم كله مصاب بغسل الأموال، أروني بلدا ليس فيه فساد وغسل للأموال"

"غسل الأموال في البلاد حقيقة واقعة، ويقف خلف هذه الأجواء المصطنعة وبث هذه المخاوف أشخاص لديهم مصالح اقتصادية"، جملة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثارت موجة من الانتقادات وحولته إلى المساءلة البرلمانية. فبعد أن وقع 24 نائبا داخل البرلمان الإيران أمس، على طلب لاستجواب وزير الخارجية وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، على خلفية تصريحاته حول تفشي عمليات غسيل الأموال في البلاد والتي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات ضده منذ مطلع نوفمبر الجارى، يستعد البرلمان لاستجواب ظريف بشأن تلك التصريحات.

وتتضمن مذكرة الاستجواب أيضًا مساءلته حول العديد من المحاور الأخرى لتصريحاته التي أثارت موجة من الانتقادات ضده. الإقرار بغسل الأموال "ظريف" قال خلال التصريحات الجدلية التي حولته إلى المساءلة: "يستفيد كثيرون من غسل الأموال، وأولئك الذين يغسلون الآلاف من المليارات، بالتأكيد لديهم القدرة المالية على إنفاق

وتتضمن مذكرة الاستجواب أيضًا مساءلته حول العديد من المحاور الأخرى لتصريحاته التي أثارت موجة من الانتقادات ضده.

الإقرار بغسل الأموال

"ظريف" قال خلال التصريحات الجدلية التي حولته إلى المساءلة: "يستفيد كثيرون من غسل الأموال، وأولئك الذين يغسلون الآلاف من المليارات، بالتأكيد لديهم القدرة المالية على إنفاق العشرات أو المئات من المليارات من أجل خلق أجواء مصطنعة في البلاد، ضد مكافحة غسل الأموال".

وأضاف ظريف "غسل الأموال في البلاد حقيقة واقعة، ويقف خلف هذه الأجواء المصطنعة وبث هذه المخاوف أشخاص لديهم مصالح اقتصادية".

ويبدو أن تصريحات ظريف قوبلت بردود فعل كثيرة من جانب مسؤولين إيرانيين ووسائل الإعلام، وانتقدها بعض البرلمانيين، لتنتهي في نهاية الأمر بمذكرة استجواب.



النواب الذين وقعوا على المذكرة، استندوا إلى المادة 89 من الدستور الإيراني والمادة 220 من القوانين الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أنه يستطيع أعضاء المجلس استجواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء فى الحالات التى يعتبرونها ضرورية، ويقبل المجلس طلب الاستجواب إذا وقع عليه 10 نواب على الأقل" ، بحسب وكالة "تسنيم".

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أول وزير خارجية

وشملت مذكرة مساءلة ظريف العديد من المحاور، بينها "التصريحات الأخيرة حول تفشي تبييض الأموال في إيران، وعدم اهتمام السلك الدبلوماسي باقتصاد البلاد وعدم تنفيذه برامج أعلنها لكسب ثقة المجلس، والتقصير في الاهتمام بمشاريع التطوير وتفعيل العلاقات مع دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

المحاور تضمنت أيضًا "توظيف سفراء قليلي الخبرة واعتقال دبلوماسيين في دول أوروبية وعدم الرد بالمثل أو الدفاع عن الموقوفين وتوظيف أشخاص غير موثوقين في المحادثات المهمة وتهديد البنى الدفاعية في البلاد وإمكاناتها وعدم رعاية مصالح الشعب الإيراني في العقود المبرمة"، وفقا لوكالة "مهر".

وسيكون ظريف أول وزير خارجية يستجوبه البرلمان في إيران بعد إقراره بـ"تبييض أموال" في هذا البلد، بحسب ما ذكرت "الحياة".

طعنة في قلب النظام

صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية، اعتبر أن تصريحات ظريف "طعنة خنجر في قلب النظام"، مضيفا "ينبغي على المسؤولين ألا يدلوا بتصريحات تحمل دلالات، وتحتاج إلى إيضاحات، حتى لا يتم استغلالها من قبل الأعداء".

في الوقت ذاته، دعم بعض كبار المسؤولين تصريحات وزير الخارجية، حيث قال حسن روحاني في اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الماضي: "لماذا نتقاتل فيما بيننا على قضايا واضحة؟ العالم كله مصاب بغسل الأموال، أروني بلدا ليس فيه فساد وغسل للأموال".



كما أكد روحاني في حديثه تكتل السلطات الإيرانية لمواجهة غسيل الأموال، قائلا: "لماذا نتجادل كثيرا؟ يجب علينا محاربته"، بحسب "إيران إنترناشيونال".

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بينما دعَم نائب رئيس كتلة "أميد" النيابية، محمد رضا تابش" "ظريف"، ووصفه بـ"الشخص الأول في مجال الدبلوماسية"، وقال: "في الواقع، من الضروري دعم وزير الخارجية، لا أن نخدش هيبته الدولية من خلال الضغط والهجوم عليه، لأن مثل هذه الأعمال ستضر في نهاية المطاف ببلدنا".



"ظريف" رد على هذه الانتقادات بالقول: "أنا لا أتهم أي جهاز، وأرى أصحاب المصالح في هذه القضية يقفون وراء بث هذه الشائعات".

ويبدو أن هذا العام سيصبح عام الاستجوابات في طهران، فبعد تعرض روحاني للمساءلة في البرلمان، والعديد من الوزراء سيكون الاستجواب المقبل من نصيب ظريف.