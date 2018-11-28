زوج في دعوى نشوز: «جرستني وبتتبطر على عيشتي»

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - خريج الجامعة عمل بمطعم ليتزوج ابنة الجيران.. طماعة واعتادت التشهير به.. فضحته بين العائلة والجيران وعايرته بفقره وطلبت الطلاق طمعًا فى قيمة المؤخر

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ م

أقام عامل فى مطعم دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات نشوز الزوجة وخروجها عن طاعته، تمهيدًا لإسقاط كافة حقوقها ليتمكن من تطليقها دون الالتزام نحوها ماديًا بعد الطلاق، مشتكيًا من عنادها ونديتها فى التعامل معه، علاوة على عدم رضاها بمستوى معيشتهما معه واستمرار معايرته بسبب أحواله المادية، والتهكم عليه والتشهير به فى الشارع وأمام الجيران قائلًا: "فضحاني ومتبطرة على حالنا.. لا منها راضية تعيش ولا منها بتسكت عن تجريسنا وفضحانا كل يوم والتاني".

وقال الزوج فى الدعوى: "مكنتش بنت باشا وأنا جريتها للفقر، هى بنت ناس غلابة على قد حالهم، أبوها بيبيع خضار على عربية كارو، وكانوا فرحانين بيا وقت لما اتقدمتلها، أهم يخلصوا من هم ولقمة واحدة عندهم فى البيت.. وكنت فاكرها هتعيش وتستحمل ودا مش معناه إنى مقصر.. والله أنا بعمل اللى أقدر عليه علشان مخليش بيتي

وقال الزوج فى الدعوى: "مكنتش بنت باشا وأنا جريتها للفقر، هى بنت ناس غلابة على قد حالهم، أبوها بيبيع خضار على عربية كارو، وكانوا فرحانين بيا وقت لما اتقدمتلها، أهم يخلصوا من هم ولقمة واحدة عندهم فى البيت.. وكنت فاكرها هتعيش وتستحمل ودا مش معناه إنى مقصر.. والله أنا بعمل اللى أقدر عليه علشان مخليش بيتي محتاج حاجة"، ويتابع الزوج وكأنه يتحدث إلى نفسه: "تقريبا اللى بعمله دا دلع بالنسبة لها فساقت فيها.. وبدلًا من الرضا والاكتفاء بما رزقنا الله، باتت تتبطر على حالنا، وكل ما تطلبه تعتبره أمرا واجب التنفيذ بغض النظر عن إمكانياتي، وفي حال لم يحدث ذلك يكون مصيري الفضحية.

وأكد الزوج أنه خريج جامعة، ومن أسرة محترمة، ويعمل فى مطعم لأنه لم يجد فرصة أفضل، وحينما قرر الزواج لم ينظر عاليًا، رغم تمني الكثيرات من أقاربه زواجه بأي من بناتهم، وذلك بسبب طباعه المحترمة وصوته الهادئ ورضاه وقناعته فى المعاملات، وتابع: "أنا اللى قولت أشوف واحدة بنت ناس غلبانة أنقلها درجة أفضل من وضعها الحالي، معتقدًا أن واحدة بتلك المواصفات ستحمد الله على حالها معي، وكنت أبذل كل جهدي للوفاء بمتطلبات المنزل واحتياجات زوجتي.

وشرح الزوج أنها فى بداية الزواج كانت عروسة هادئة صوتها منخفض قنوعة، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن ذلك مجرد السكون الذي يسبق العاصفة، حية استخدمت أسلوبا ناعما للإيقاع بي، فبعد أن كانت تطلب الأشياء بشكل مهذب: "ممكن تجيب معاك كذا.. ناقص كذا"، باتت الزوجة تعد قائمة طلبات لا تنتهي كل يوم، وكانت القائمة تضم أشياء هم ليسوا فى حاجة إليها، وحينما كان يسألها عن فائدة الأشياء التى تطلبها كانت تخبره أن قريبتى فلانة تستخدمها، وأنها شاهدت علانة تشتريها، فتحدث معها وطالبها ألا تنظر إلى غيرها وتعيش فى حدود إمكانياته، ولم تعقب الزوجة على حديثه حينها.

وقال الزوج، حديثي للزوجة لم يغير شيئا، بل باتت تتبع أسلوب "الزن" للضغط، وأنه كان يريح رأسه من إلحاحها بالاستجابة قدر استطاعته لطلباتها، حتى وصل بها الحال إلى التطاول عليه لو تأخر فى تحقيق طلباتها، وتوبيخه بعبارات جارحة جدًا، فلو طلبت شراء أكل معين ورد عليها: "بلاش من دا النهاردا"، ترد عليه بوابل من التجريح: "خلاص ناكل طوب.. أنا زهقت.. والله ما أنا عاملة حاجة تانية".

واكتشف الزوج فيما بعد أن اسمه بات على كل لسان قريب أو غريب من معارفه، إذ باتت زوجته تسيء إليه وتذم فيه، وتتهمه بالتقصير والبخل وغيره، حتى أن أقاربه باتوا يقابلونه بعبارات مثل: "راعي مراتك.. ربنا يعينك ويقدرك على حال بيتك.. دور على شغل تاني يكفيكوا"، واستدعى الأمر البحث والسؤال عن تلك الكلمات الغريبة، فاتضح أن السر ورائها هو تشهير زوجته به، وتحدث معها ووبخها على ذلك، ففوجئ بها تصرخ وتستدعي الجيران، وتحكي أسرار بيتهم وتسيء إليه على الملأ، وهنا لم يتحمل الزوج الأمر وطردها إلى بيت أبيها.

وبعد ثلاثة أشهر حضر والد زوجته إليه يستسمحه لردها إلى منزلها، فأفصح إليه بشكواه، وطلب منه توجيهها إلى الرضاء بحالها والعيش على قدر استطاعته، لكن للأسف ظلت زوجته على حالها، وتكررت مشاجراتهما التى يسمع بها ويتدخل فيها الجيران والغرباء قبل الأهل، وفوجئ بزوجته تطلب الطلاق طمعًا فى قيمة مبلغ مؤخر الصداق، وتركته وذهبت إلى منزل أبيها بإرادتها هذه المرة، وهنا أقام الزوج دعوى نشوز لإسقاط حقوق زوجته قبل تطليقها، قائلًا: "اتعلمت الدرس متأخر ..المتهم ولاد الأصول.. والفقر مش معناه الرضا ممكن يكون عند البعض جوع وبطر على النعمة".