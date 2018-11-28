الان تتابع البحرين: تأييد أحكام بالمؤبد على 6 متهمين بزرع قنبلة بالقرب من حديقة الدراز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنامة - الخليج 365:

حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن المؤبد على 6 متهمين بزرع عبوة متفجرة بالقرب من حديقة الدراز وافتعال أعمال شغب لاستدراج الشرطة بالقرب منها وتفجيرها، ما أسفر عن إصابة شرطيين، بدائرة أمن المحافظة الشمالية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الشرطيين المجني عليهما، عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بالمنطقة، واتفقوا فيما بينهم على ذلك، وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة، وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المعد لاستدراج رجال الشرطة إليه وكمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد قاصدين جميعهم من ذلك قتل رجال الشرطة وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه يتمثل في مداركتهما بالعلاج، وقد وقع عليهم هذا الفعل كونهما موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما اتهمتهم بأنهم أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا موضوع التهمة السابقة بقصد تنفيذ غرض إرهابي، على النحو المبين بالأوراق، وأتلفوا عمدًا ملكًا عامًا (مسلحة الشرطة) المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

أما المتهمون من الرابع إلى السادس فاشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولاً، على النحو المبين في الأوراق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأول والثاني والثالث وبمساعدة من المتهمين الرابع والخامس والسادس بعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة في منطقة الدراز عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة محلية الصنع، وفرها المتهم السادس الملقب «بأبو كرار»، حيث طلب المتهم الأول من الرابع أن يزوده بقنبلة محلية الصنع فقام بالتواصل مع المتهم الخامس الذي أبلغه بوجود قنبلة جاهزة لدى السادس، وعليه طلب المتهم الخامس من السادس تزويده بالقنبلة، وتم نقلها بين المتهمين من السادس إلى الرابع.

وقاموا بتوزيع الأدوار بين المتهمين من الأول إلى الثالث بعد تسلم القنبلة حيث زرعوا القنبلة على سور حديقة الدراز وتولى المتهمان الأول والثاني مراقبة وترصد رجال الأمن من سطح أحد الأبنية المطلة على الحديقة، وبعد مشاهدة القوات الأمنية تقترب من مكان القنبلة، طلب الأول من الثاني تفجيرها عن طريق الاتصال بالهاتف المتصل مع القنبلة وتم التفجير، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن وحدوث تلفيات بالدورية الأمنية.

ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين من الأول إلى السادس للواقعة وبعد القبض عليهم، اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة تفصيليا وقرر بأنه في نهاية شهر نوفمبر 2014 طلب من المتهم الرابع تزويده بقنبلة محلية الصنع فاخبره المتهم الرابع بأن ما طلبه لديه فاخبره المتهم الأول بأنه لا يستطيع الحضور كونه مطلوبا أمنيًا، ولكن سوف يبعث المتهم الثالث لتسلم القنبلة وقام الأول بإعطاء الثالث رمز البلاك بيري الخاص بالرابع لكي يتواصل معه عن مكان تسلم القنبلة فأحضرها المتهم الثالث إلى المكان المتفق عليه وقام كل من المتهم الأول والثاني والثالث بنقلها عن طريق سيارة المتهم الثاني إلى مزرعة خلف مأتم السيد علي ثم قاموا بنقل القنبلة إلى منزل مهجور بالقرب من حديقة الدراز وقام المتهم الثالث بتجهيز القنبلة وذلك بتوصيل الاسلاك الخارجية للقنبلة بهاتف نقال.