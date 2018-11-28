الجيش السوري يصد هجوماً للمسلحين بريف حماة

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل للمجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي الغربي.
وكانت دفعة جديدة من النازحين، تضم عشرات العائلات، قد عادت من مناطق انتشار العائلات المسلحة عبر معبر أبو الضهور في ريف إدلب إلى قراهم وبلداتهم في حماة وحلب وإدلب.
وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم": إن التنظيمات المسلحة المنتشرة في إدلب وريف حماة الشمالي تحاول استغلال اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لحشد صفوفها، وزيادة تحصينها، بالتعاون مع الدول الراعية.
وكانت دفعة جديدة من النازحين، تضم عشرات العائلات، قد عادت من مناطق انتشار العائلات المسلحة عبر معبر أبو الضهور في ريف إدلب إلى قراهم وبلداتهم في حماة وحلب وإدلب.
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