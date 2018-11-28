رئيس وزراء السودان يؤكد قوة ومتانة العلاقات مع العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني معتز موسى، قوة ومتانة وأزلية العلاقات بين السودان والعراق.

وشدد موسى - خلال لقائه اليوم الأربعاء بسفير العراق لدى الخرطوم الدكتور حسين العامري - على أهمية تطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص السودان على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق في كافة المجالات.

من جانبه، قال السفير العراقي "إن اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات السودانية العراقية، وتقوية التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والنفط وتبادل الخبرات"، كاشفا عن زيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء السوداني للعراق، وذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين.