المكسيك تُطالب بالتحقيق في انتهاك أمريكا لسيادتها

وأعربت السلطات المكسيكية عن قلقها بشأن "أحداث الأحد"، عندما كسر المئات من المهاجرين طوقًا من الشرطة المكسيكية في تيخوانا بنية عبور الحدود، حيث صدتهم السلطات الأمريكية بالغاز المسيل للدموع.
وتحاول المذكرة توضيح ما إذا كانت شرطة الحدود الأمريكية تستخدم الغاز المسيل للدموع عندما كان المهاجرون لا يزالون في الأراضي المكسيكية، وهو ما يشكل انتهاكًا لسيادتة الدولة المكسيكة.
من جانبه، دافع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عن استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجرين على الحدود مع المكسيك، وقال: "لن يجرؤ أحد على الدخول إلى بلادنا بطريقة غير شرعية".
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