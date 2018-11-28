دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني المستثمرين الأفغان والدوليين إلى الاستثمار في بلاده.
وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني وجه هذه الدعوة خلال لقائه اليوم الأربعاء مع ممثلين عن القطاع الخاص في مدينة جنيف السويسرية، لإطلاعهم على حجم الفرص والقدرات المتاحة في أفغانستان.
وأضاف الرئيس الأفغاني أن حكومته مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة للشراكة والاستثمار وغير ذلك من المجالات في أفغانستا
وأشار إلى أن الحكومة ركزت اهتمامها صوب المنتجات الزراعية الأفغانية، فضلا عن تقديم المساعدة للمنشآت للترويج للمنتجات الزراعية الأفغانية في الأسواق الدولية.
وقال مكتب الرئيس الأفغاني، في بيان، إن عبد الغني أطلع المشاركين في الاجتماع على الفرص والقدرات المتاحة في مجالات: التعدين والكهرباء والزراعة والمياه وغيرها من المجالات.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفغانستان يدعو إلى الاستثمار في بلاده على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .