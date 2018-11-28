رئيس قبرص يدعو شعبه للتركيز في قضية إعادة توحيد البلاد

دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس شعبه للتركيز على قضية إعادة توحيد البلاد، متعهدًا ببذل قصارى جهده للتوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق لحل هذه المشكلة.

جاء ذلك في كلمة أنستاسياديس أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية للاستثمار في قبرص، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، الأربعاء.

وأضاف أنستاسياديس أن إعادة توحيد الجزيرة سيسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا، قائلا: "إنه يجب على الجميع إدراك حقيقة أنه ليس من مصلحتنا أن يكون لدينا مناخ من الخلاف، خاصة عندما نكون على علم بمواقف الطرف الآخر".

وتابع: "كان ينبغي على قبرص اتخاذ قرارات صعبة ومكلفة لكنها جعلت الاقتصاد يسير في مسار إيجابي"، مشيرًا إلى أن الروتين الحكومي لا يزال يمثل أكبر مشكلة تواجهها البلاد.

وأوضح أن بلاده تسير على مسار إيجابي مع تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4% حيث سجّلت الفوائض المالية وخفضت البطالة إلى 7%، في حين عاد التصنيف الائتماني للاقتصاد إلى وضع الاستثمار.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل لحل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

