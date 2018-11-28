شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: "الصحفيين" تعانى منذ تحويل بدل التكنولوجيا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين عن استيائه من تأخر وصول بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر المخصص للصحفيين بالصحف الخاصة والمستقلة والحزبية ويصرفونه من النقابة.

قال شبانة فى بيان له:" النقابة تعانى منذ تحول بدل التدريب الى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كانت الأمور أسهل كثيرا وقت أن كان تابعا للهيئة الوطنية للصحافة، بعد مرور شهرين من انتقال البدل للمجلس لا تزال المعاناة مستمرة رغم اتصالاتى المستمرة بمسئولى المجلس لتسهيل مهمتهم وأنه ولأول مرة تقوم المؤسسات القومية بصرف البدل قبل النقابة وهو ما لم يحدث من قبل أبدا".

وأشار شبانة إلى أن المجلس الأعلى لتتظيم الإعلام هو مجرد ناقل للأموال من وزارة المالية إلى نقابة الصحفيين والأمور لا تحتاج كل هذا التأخير وأن الصحفيين كذلك ليس بمقدورهم أن يتحملوا هذا الروتين.