شكرا لقرائتكم خبر عن بدء "تعليم البرلمان" لمناقشة مشروع قانون "إنشاء الجامعات التكنولوجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفنى والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أوضح أن مشروع القانون سيفيد طلاب الدبلومات الفنية حيث يدرس الطلاب سنتين ويحصلون على الدبلومات، وكذلك طلاب المعاهد الفنية الدراسة 4 سنوات والحصول على بكالوريوس، كما أنها ستكون متاحة لخريجى الثانوية العامة".