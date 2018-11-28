يختصر المدة لـ4 ساعات والافتتاح ديسمبر 2019.. 8 معلومات عن "نفق شرم الشيخ"

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي قرارا جمهوريا رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.

وينشر مصراوي، أبرز المعلومات بالطريق الجديد "النفق – شرم الشيخ"

- يبدأ من نهاية نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس ويمر بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتي مدينة شرم الشيخ.

- طول النفق 342 كم بداية من نفق...