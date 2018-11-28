انطوان نصرالله: الفضائح المتكررة في لبنان باتت مهزلة

اعتبر المحامي ​انطوان نصرالله​، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بحسب ماركس فان التاريخ اذ يكرر نفسه يأتي في المرة الأولى تراجيدياً ليتحول في المرة الثانية الى مهزلة، هكذا حال الفضائح المتكررة في ​لبنان​."

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