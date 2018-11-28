النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين بوابة فاطمة وموقع البلانة 

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي والجدار العازل ما بين ​بوابة فاطمة​ وموقع البلانة مرورا بمحور المطلي وكانت عناصر الدورية تتوقف احيانا بمحاذاة هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه ، قابله في الجانب اللبناني نقاط مراقبة ودوريات مشتركة من ​الجيش اللبناني​ و​قوات اليونيفيل​ بهدف مراقبة الوضع.

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