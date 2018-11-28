الرئيس عون استقبل النقيب الجديد للمحامين في طرابلس مع وفد من النقباء

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، النقيب الجديد للمحامين في ​طرابلس​ ​محمد خالد​ المراد مع وفد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين.

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