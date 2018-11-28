التفتيش المركزي جال على الوحدات الادارية في البقاع وأعطى توجيهاته لانضباط العمل وانتظامه

يتابع ​التفتيش المركزي​ جولاته على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، بمواكبة المفتش العام الاداري فادي هيدموس، وجال اليوم برفقة محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جوده​ على رأس مجموعة من المفتشين الاداريين، على الوحدات الادارية في محافظة البقاع، وقد شملت: ​مصلحة تسجيل السيارات​ والاليات، والدوائر المالية، وامانة ​السجل العقاري​ والمديرية الاقليمية للاشغال العامة، اضافة الى المنطقة التربوية، ​مؤسسة مياه البقاع​، مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي، دوائر النفوس والصحة والصناعة والزراعة والعمل.

وفي نهاية الجولة عقد اجتماعا لرؤساء الوحدات المذكورة في مكتب المحافظ اعطيت خلاله التوجيهات اللازمة لانضباط العمل الاداري وانتظامه، اضافة الى التشديد على ضرورة انجاز معاملات المواطنين بالسرعة القصوى تحت طائلة اتخاذ التدابير السلكية المناسبة. كما طلب وضع لوحات للاعلان بشكل ظاهر على مدخل الوحدة لاعلام المواطنين عن المعاملات والمستندات المطلوبة لانجازها والمهلة المقدرة لذلك، على ان يقوم المفتشون الاداريون بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات".