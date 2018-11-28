البخاري: نسعى للحفاظ على امن واستقرار وسيادة لبنان

شكر السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على "الثقةالتي أولاني إياها لأكون سفيرا للسعودية في لبنان، وأتمنى أن أكون على حسن ظن القيادة وأن نستلهم من قيادتنا الرشيدة بحكمتها وتوجيهاتها العمل على تطوير أواصر التعاون المشترك بين لبنان و​السعودية​"، مشددا على "أننا نسعى للحفاظ على امن واستقرار وسيادة لبنان".

وشكر البخاري في تصريح له من ​مطار بيروت الدولي​ "السفراء على حضورهم واستقبالهم.ساعيا الى ان يعزز روح العمل العربي المشترك لتحقيق رسائل رسالتنا السامية في لبنان"، مؤكدا أن "السعودية سائرة على تحقيق رؤيتها بأن تكون وطنا قويا باقتصاده وآمن ومصان ونسعى الى شراكات عالمية طموحة وعلاقات دولية قائمة على ثوابت راسخة من خلال دبلوماسية سعودية ترتكز على قيم انسانية لتحقيق الامن وتعزيز الامن والسلم الدوليين".