الجيش السوري جدد قصفه مواقع المسلحين في محيط مدن بريف حماه الشمالي

جدد ​الجيش السوري​ قصفه بشكل مكثف مواقع المسلحين في محيط كل من مدينتي مورك واللطامنة وقريتي عطشان والجيسات ب​ريف حماه​ الشمالي كما استهدف بقصف مدفعي وصاروخي مواقع تنظيم ​جبهة النصرة​ في قرى وبلدات بابولين ودار السلام والخوين وأم جلال والسكيك ب​ريف ادلب​ الجنوبي الى ذلك شن الطيران الحربي غارات جوية استهدف فيها مواقع المسلحين في محيط تلال كبانة ب​ريف اللاذقية​ موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وذلك ردا على خرقهم الدائم لاتفاق وقف التصعيد واستهدافهم المدنيين في المناطق الآمنة.

وبالقرب من الحدود السورية العراقية جدد الجيش السوري استهدافه بالمدفعية الثقيلة و​الصواريخ​ مناطق واقعة تحت سيطرة ​تنظيم داعش​ في قرية الباغور في ريف ​دير الزور​ الشرقي ، وتبادل الجيش والتنظيم الارهابي القصف في محيط مدينة البوكمال.