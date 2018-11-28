الجيش السوري جدد قصفه مواقع المسلحين في محيط مدن بريف حماه الشمالي

جدد الجيش السوري قصفه بشكل مكثف مواقع المسلحين في محيط كل من مدينتي مورك واللطامنة وقريتي عطشان والجيسات بريف حماه الشمالي كما استهدف بقصف مدفعي وصاروخي مواقع تنظيم جبهة النصرة في قرى وبلدات بابولين ودار السلام والخوين وأم جلال والسكيك بريف ادلب الجنوبي الى ذلك شن الطيران الحربي غارات جوية استهدف فيها مواقع المسلحين في محيط تلال كبانة بريف اللاذقية موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وذلك ردا على خرقهم الدائم لاتفاق وقف التصعيد واستهدافهم المدنيين في المناطق الآمنة.
وبالقرب من الحدود السورية العراقية جدد الجيش السوري استهدافه بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مناطق واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في قرية الباغور في ريف دير الزور الشرقي ، وتبادل الجيش والتنظيم الارهابي القصف في محيط مدينة البوكمال.
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