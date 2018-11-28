مجتهد: بن سلمان يراجع قراره بحضور مؤتمر العشرين خوفا من تحرك عائلته ضده

لفت المغرد السعودي الشهير "​مجتهد​" إلى ان "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ يراجع قراره في حضور مؤتمر العشرين بعد قبول ​القضاء​ الأرجنتيني من حيث المبدأ النظر في دعوى منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" ورغم أن المحامين أكدوا له أن قبول النظر في الدعوى لا يعني تجريمه ولا اعتقاله فهو يخشى أن يستغل خصومه في العائلة الفرصة للتحرك من أجل سحب البساط منه".

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