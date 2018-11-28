بالفيديو .. مهرجان للتراث السوداني بولاية البرتا بكندا

نظم مهرجان التراث في بولاية البرتا بكندا، لقاء سنويّ يلقي الضوء على حضارات الجاليات العرقيّة التي تضمّها مدينة ادمنتون. وأبرز المهرجان في نسخته الثالثة والأربعين هذه السنه التراث السوداني بمجموعة من الأنشطة التي تهدف للتعريف بتاريخ السودان وحضارته وخصوصيّاتها الثقافيّة ومأكولاته الغنيّة بتنوّعها. وبحسب متابعات صحيفة أخبار الخليج 365 يفرد المهرجان مساحات لكلّ الجاليات الراغبة في إبراز حضارة أوطانها والتعريف بها لأبنائها من الأجيال المولودة في كندا وللكنديّين على حدّ سواء، والجاليات العربيّة التي تشارك في المهرجان مصر- السودان – العراق- لبنان والصومال. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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