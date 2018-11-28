مدرب الزنزباري يهرب من المؤتمر بعد الهزيمة الموجعة

هرب محمد عثمان ، المدير الفني للفريق الزنزباري ، من المؤتمر الصحفي الذي انعقد بنهاية المباراة ، التي جمعت فريقه والهلال .

حيث غادر مدرب الجيش الزنزباري استاد الهلال دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية ، بعد تلقي فريقه لهزيمة موجعة برباعية كاملة ، لم يكن ينتظرها ، قياساً بالتحدي الكبير الذي أظهره في تصريحاته قبل المواجهة بحسب صحيفة الجوهرة ، بالإشارة إلى ثقته في مقدرة فريقه بالفوز بهدفين في قلب أم درمان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)