مدرب الزنزباري يهرب من المؤتمر بعد الهزيمة الموجعة

هرب محمد عثمان ، المدير الفني للفريق الزنزباري ، من المؤتمر الصحفي الذي انعقد بنهاية المباراة ، التي جمعت فريقه والهلال .
حيث غادر مدرب الجيش الزنزباري استاد الهلال دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية ، بعد تلقي فريقه لهزيمة موجعة برباعية كاملة ، لم يكن ينتظرها ، قياساً بالتحدي الكبير الذي أظهره في تصريحاته قبل المواجهة بحسب صحيفة الجوهرة ، بالإشارة إلى ثقته في مقدرة فريقه بالفوز بهدفين في قلب أم درمان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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