بالفيديو .. الكابلي يفتتح حفل التبرعات لأهالي ولاية كسلا

استضافت منظمة الطبيبات السودانيات في ولاية ميتشجان بأمريكا، الفنان الكبير عبدالكريم الكابلى ضيف شرف لحفل التبرعات لأهالي ولاية كسلا، الذين تأثروا بحمى الشيكونغونيا. واقترح الكابلي، أداء أغنية “فتاة اليوم والغد” لافتتاح الحفل، وشاركهم الغناء بحسب ما شاهدت محررة أخبار الخليج 365، كما تمت دعوة جنسيات عربية وأمريكية للحفل. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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