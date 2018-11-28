شهيد متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

الخليج 365 | فريق التحرير

اُستشهد شاب من مدينة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها عام 2014.

وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو إياد يوسف سليمان (25عامًا) من سكان مدينة جباليا ارتقى متأثرًا بجراح أُصيب بها قبل 5 سنوات.