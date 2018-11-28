"إسرائيل" تحجب مواقع القسام

الخليج 365 | فريق التحرير

حجبت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي المواقع الإلكترونية التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن الإسرائيليين، عقب نشرها صور القوة الخاصة التي نفذت عملية خان يونس.

ووفقًا لموقع صحيفة "هآرتس" العبرية الذي تأكد من النبأ فإن حجب مواقع كتائب القسام الإلكترونية لا يسري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنه بإمكان الإسرائيليين تصفح تلك المواقع إذا كان خارج "إسرائيل".

وعندما يحاول أي إسرائيلي تصفح مواقع كتائب القسام الإلكترونية فإنه يصل الى صفحة إلكترونية مكتوب عليها أنها موقع إلكتروني إعلامي للحكومة الاسرائيلية.

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد أشادت بالأمس عبر صحيفة "يديعوت احرنوت" ما وصفته "بانضباط المسؤولية والانضباط الذي تحلى به الإسرائيليين" عندما رفضوا تداول الصور التي نشرتها كتائب القسام مؤخرًا لعناصر القوة الخاصة التي نفذت عملية خانيونس.

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