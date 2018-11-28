اغتيال إمام مسجد سني في إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الثلاثاء، بأن إمام مسجد سني قتل الجمعة بالرصاص في إحدى قرى شمال إيران.

وكان الإمام مولوي عبد الغفار جمال زاهي يؤم صلاة الجمعة في مسجد قرية رضا عباد قرب مدينة راميان على بعد 120 كيلومترا شمال شرق طهران في محافظة غلستان.

وذكرت الوكالة أن جمال زاهي أصيب بأربع رصاصات خلال عودته إلى منزله من مسجد رضا عباد التي يسكنها 4 آلاف شخص و"عدد كبير من الأجانب واللاجئين".

وأوضحت أن السلطات لم تحدد دافع الجريمة، لكنها نقلت عن مصدر لم تسمه أنها قد تكون مرتبطة "بعداوات شخصية ونزاعات قبلية".

وجمال زاهي من إتنية البلوش، وهي جماعة موجودة في جنوب شرق ايران وغرب باكستان.

ورغم أن إيران ذات غالبية شيعية إلا أن الدستور فيها ينص على أن السنة الذين يشكلون 10 بالمئة من البلاد يملكون "حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفق فقههم".

وأئمة المساجد في البلاد سواء كانوا من الشيعة أو السنة يعيّنهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب السلطة الأعلى سياسيا ودينيا.

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