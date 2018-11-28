طيار يستيقظ بعد اجتياز المهبط بـ 50 كيلومترًا

في واحدة من أغرب حوادث الطيران، صرّح مسؤولو السلامة الجوية في أستراليا الثلاثاء إن طائرة صغيرة تجاوزت مقصدها في استراليا بمسافة 50 كيلومترا تقريبا، بعدما غلب النوم قائد الطائرة في قمرة القيادة لكن الحادثة لم تسفر عن إصابات.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية، كان الطيار هو الشخص الوحيد على متن طائرة شحن تابعة لشركة فورتكس اير ، التي كانت متوجهه من مدينة ديفونبورت في تاسمانيا إلى جزيرة كينج، الواقعة بين تسامانيا والبر الرئيسي الاسترالي في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

ولم يتضح كيف استيقظ الطيار قبل أن يهبط بسلام بالطائرة "بيبر بي أيه 31-" ذات المحركين.

وقال مكتب سلامة النقل الاسترالي، الذي يحقق في الواقعة، التي صنفها على أنها قضية "عجز" " خلال الرحلة، غلب النوم الطيار، مما أدى لتجاوز الطائرة لجزيرة كينج بمسافة 46 كيلومترا".

وأضاف المكتب في بيان أنه سوف يقوم بالتحقيق مع الطيار ومراجعة إجراءات العمل قبل إصدار تقريره النهائي العام المقبل.

قال نيل هانسفورد، مدير شركة للاستشارات في مجال الطيران، إنه ربما كانت الطائرة على وضع الطيران الآلي.

وأضاف لشبكة ايه بي سي الاسترالية" الطائرة سوف تحلق حتى نفاد الوقود، أو في بعض الحالات يجب إغلاق خزانات الوقود، لذلك عندما يتوقف تدفق الوقود سوف تتحطم".

وأشار إلى أنه من غير المعتاد أن يغلب النوم طيار خلال رحلة قصيرة كهذه تبلغ مسافتها 240 كيلومترا.

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