كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: الإعداد لاجتماع بوتين وترامب مستمر رغم تصريحات الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكرملين اليوم الأربعاء إن واشنطن لم تبلغ موسكو بإلغاء اجتماع مزمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وأن الإعداد للاجتماع ما زال مستمرًا.
وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه ربما يُلغي الاجتماع بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل القرم. ولكنه قال إنه ما زال ينتظر "تقريراً وافياً" من فريقه المعني بالأمن القومي عن الواقعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن "الكرملين على علم بتصريح ترامب، لكن تمت الموافقة على الاجتماع وما زال الإعداد له جارياً".
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