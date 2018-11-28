كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وأردوغان يتفقان على تفعيل الجهود من أجل الاستقرار في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، الأوضاع في سوريا وأن الرئيسين اتفقا على تحفيز الجهود من أجل التوصل إلى الاستقرار في إدلب السورية.

وجاء في بيان الكرملين: "استمرت مناقشة الأوضاع في الجمهورية العربية السورية. وتم الاتفاق على تحفيز الجهود المشتركة لتنفيذ مذكرة استقرار الأوضاع في إدلب، وتم التأكيد على أهمية عمل الدول الضامنة لعملية أستانا للدفع بالحوار السوري — السوري".

كما أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، ونظيره التركي، بحثا، حادث مضيق كيرتش.وجاء في البيان: "في سياق الحادث الخطير الذي أثارته سلطات كييف في منطقة مضيق في كيرتش، جرى تبادل الآراء حول مسائل الاستقرار والأمن في منطقة كيرتش".

الجدير بالذكر، أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر الأحد الماضي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ودخلت المياه الروسية المغلقة وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.