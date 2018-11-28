كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردًا على تهديدات ترامب.. الصين تعلن إستعدادها للتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، علي إستعداد بلاده للتفاوض لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا، وذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضى قدمًا في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "ترامب" كان قد صرح بأنه "من غير المحتمل أن يتخلى عن الزيادة إلى 25% بدلًا من 10% على الواردات الصينية الحالية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار".



وأضاف ترامب للصحيفة: "الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام المنافسة مع الولايات المتحدة"،وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

