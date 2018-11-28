كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي حقوق الإنسان" يعقد ورشة لطلاب المدارس حول التنمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشارك في التدريب 13 طالبة و11 طالب، من الصفوف: الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.
وقد شملت أهم محاور التدريب تعريف التلاميذ بمفهوم التنمر وكيفية حماية النفس والغير منه، إلى جانب التوعية بأهمية قيم التعاون والترابط بين الزملاء، والبعد عن التمييز والإقصاء. وقد اعتمد التدريب على الألعاب الترفيهية ومشاهد المحاكاة والمناقشات.
هذا ويعتزم المجلس استمرار التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال برنامجه في غرس قيم حقوق الإنسان وعدم التمييز لدى الطلاب.
شكرا لقرائتكم خبر عن "قومي حقوق الإنسان" يعقد ورشة لطلاب المدارس حول التنمر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .