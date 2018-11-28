كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء محطة قطارات وأسواق تجارية بعد معلومات عن وجود قنبلة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر روسية، اليوم الأربعاء، إخلاء محطة قطار و 12 مركزًا تجاريًا في موسكو بسبب بلاغ من مجهول بوجود قنبلة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وشهدت روسيا سلسلة من التحذيرات من وجود قنابل فى عام 2017 وخلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف لكن تبين أنها كاذبة.



