كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين لأمريكا لأول مرة منذ 2004 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة إلى 10.7 مليون شخصاً في عام 2016، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2004، ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الذين جاءوا من المكسيك، وفقاً لدراسة نشرتها وكالة رويترز اليوم.

وأظهر التقرير الذي أعده مركز بيو للأبحاث، استناداً إلى بيانات من تعداد الولايات المتحدة وشخصيات أخرى اعتبارا من عام 2016 أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد قد انخفض بشكل مطرد من ذروة بلغت 12.2 مليون في عام 2007.

ويعتقد الباحثون أن هذا التراجع يفسر جزئياً بالركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة في عام 2007 والبطء الذي أعقب ذلك، مما حد من فرص العمل للمهاجرين.

وأضاف أن مجموعة من القوى الاقتصادية وأولويات إنفاذ القانون يمكن أن تعمل معاً لثني الناس عن القدوم، أو إعادتهم إلى بلدانهم.