مغربي كاد يرتكب حمام دم في إيطاليا بواسطة هواتف نقالة مستعملة!

قضت محكمة جنوة في إيطاليا، أمس الثلاثاء، بسجن مغربي لمدة خمس سنوات و10 أشهر، بتهمة الإرهاب.

المواطن المغربي تم اعتقاله غشت الماضي بعد اعتدائه جسديا على صديقته، ومنذ ذلك الوقت ظل اسمه على القائمة السوداء، قبل أن يتم اعتقاله مرة ثانية، دجنبر الماضي.

وأوردت مصادر إعلامية إيطالية، أن اعتقال المغربي وتوجيه تهمة الارهاب إليه، جاء بعدما أسفرت عملية تفتيش هاتفه، من العثور على “طريقة لصنع قنابل من هواتف محمولة قديمة وارتكاب مجازر بشاحنات وسيارات مسروقة”.

وبعدما اشتبهت الشرطة في أنه مستعد لارتكاب أفعال دموية، أخذت إذنا بالاستماع لبعض المحادثات، ليتم التأكد من نواياه القبض عليه.

وطلب المدعي العام بسجنه لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر، قبل أن يتم الحكم ضده بخمس سنوات و10 أشهر.