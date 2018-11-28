العسكي المسير السابق لفريق الرجاء البيضاوي في ذمة الله

لم لدى فريق الرجاء البيضاوي أن الحاج عبد اللطيف العسكي، المسير السابق وعضو عدد من اللجان بالفريق الأخضر، قد وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان الراحل، الذي يعتبر من قيدومي مسيري فريق الشياطين الخضر، والذي توفي عن سن 78 سنة، قد شغل على مدى 35 عاما منصب نائب الرئيس عدة مرات،إلى جانب تقلده لعدة مهام أخرى داخل الفريق.

وكان الفقيد مهندس الاندماج الذي تم خلال تسعينات القرن الماضي بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الأولمبيك البيضاوي، وحقق مع فريقه ستة ألقاب متتالية للبطولة، وهو رقم قياسي وطني ، إضافة إلى إنجازات مهمة على الصعيد القاري.

وقد واكب الحاج العسكي، الذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، كبار رؤساء الفريق كالمعطي بوعبيد وعبد الواحد معاش وعبد القادر الرتناني وعبد الله غلام وأحمد عمور وعبد السلام حنات وعبد الحميد الصويري.

وكان ضمن الفريق المسير الذي أنشأ مركز التكوين “رياضة-دراسة”، الذي يحتضنه المركب الرياضي التابع للمكتب الوطني للتكوين المهني بعين برجة، والذي مكن العديد من اللاعبين المتدربين من ممارسة رياضتهم المفضلة مع مواصلة تكوينهم الدراسي،في بادرة أتاحت إدماج الرياضة ضمن محيطها التعليمي.