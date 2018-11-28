الرجاء يحدد موعداً جديدا لرحلة نهائي كأس”الكاف” بكينشاسا

أخر فريق الرجاء الرياضي موعد رحلته صوب الكونغو إلى، غد الخميس، استعداداً لمباراة ذهاب إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمع ممثل الكرة الوطنية بفيتا كلوب.

وسيغادر فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، غدا الخميس، أرض المغرب، متوجها صوب الكونغو الديموقراطية، في رحلة خاصة.

ورصدت إدارة الرجاء الرياضي طائرة خاصة للبعثة الرجاوي، التي تتضمن الطاقم التقني وبعض الإداريين، بالإضافة إلى كل لاعبي الفريق الأخضر، بما فيهم اللاعبين الغير متواجدين في اللائحة القارية، وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمجموعة، بطلب من المدرب خوان كارلوس غاريدو.

وسيستعين الفريق بطباخ خاص، وبعض رجال الأمن الخاص، سيرافقون البعثة الرجاوية صوب كينشاسا، وذلك من أجل تفادي أي طارئ أو أي تفصيل قد يشوش على الفريق المغربي، بالكونغو الديموقراطية، وهي نفس الخطوة التي قاك بها الغريم الوداد في مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري.