990 إصابة جديدة بسيدا.. وتضارب بين الوزارة والجمعية حول المغاربة المصابين بالداء

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة، بداية الشهر الجاري أن نسبة المغاربة الذي يجهلون إصابتهم بداء فقدان المناعة المكتسبة يصل 20 في المائة، أكدت جمعية محاربة السيدا، أن الأمر يتعلق بحوالي 28 في المائة.

في المقابل، أكدت ALCS الأرقام التي كشفت عنها وزارة الدكالي، والتي أوضحت أن عدد المصابين المتعايشين بداء السيدا في المغرب، هم عشرون ألف شخص.

وقالت الجمعية، أمس الثلاثاء، إنها وزعت حوالي 6 مليون واق ذكري خلال السنة الماضية، كما أن السنة الفارطة سجلت 990 إصابة جديدة، و480 حالة وفاة بسبب الإصابة بهذا الداء.

وتم أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، إطلاق النسخة السابعة لسيداكسيون 2018 تحت شعار ” السيدا لاتزال هنا”.

وانطلقت بداية الشهر الجاري الحملة الوطنية للكشف عن فيروس نقص المناعة المكنسبة، والتي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر المقبل.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن الحملة تستهدف فحص 200 ألف شخص، خاصة النساء الحوامل للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وكذا الأطفال والشباب والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.