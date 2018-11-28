عطب تقني يشل حركة سير ترامواي بالبيضاء واحتجاجات للركاب-صور

عرفت حركة “ترامواي كازا”، صباح اليوم الأربعاء، شللا بسبب عطب تقني على مستوى خط الانطلاق الكليات، مما تسبب في توقف الترامواي أكثر من ساعة.

وأدت عملية توقف حركة الترامواي، حسب ما عاين “اليوم 24” إلى احتجاج المواطنين على مستوى محطة “زينيت”، بسبب عدم إخبارهم بالوقت المفترض للتأخر، مما سيؤدي إلى تأخرهم عن دراساتهم وعملهم.

الاحتجاجات عرفتها أيضا محطات أخرى، إلى حدود محطة عبد المومن، هذه المحطات التي عرفت تكدس المواطنين بعد أدائهم لتذكرة الركوب، دون إخبارهم من طرف العامل في المحطة أن حركة المرور متوقفة.

ولحدود الساعة التاسعة، لم تصل أي عربة ترامواي قادمة من خط الكليات النهاية؛ في الوقت الذي كان فيه خط عين الذئاب الشاطئ يتحرك بشكل اعتيادي.

وليست المرة الأولى التي يشهد فيها ترامواي البيضاء اضطرابات في حركة السير، دون أن تبلغ الشركة المواطنين سبب هذه الاضطرابات، ولا حتى نشر إعلان في الشاشة المتبثة في كل المحطات.